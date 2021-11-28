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Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı! Polislerin ikna çalışması sonrası ailesini serbest bıraktı

Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı! Polislerin ikna çalışması sonrası ailesini serbest bıraktı

KIRIKKALE'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.K., eşi ile 2 çocuğunu evde rehin aldı. Ekiplerin 1 saatlik ikna çalışması sonucu R.K., ailesini serbest bırakırken, polis merkezine götürüldü.

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Etiler Mahallesi Şehit Şükrü Ceylan Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen R.K., eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

İstanbul'daki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak R.K., kapıyı kilitledi. Polisin 1 saatlik ikna çalışması sonucu R.K., kapıyı açtı. Kadın ve 2 çocuğu, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.K. de hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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