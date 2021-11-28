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Bursa'da şifasını bilen bidon bidon dolduruyor: Demiri bile eritiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da şifasını bilen bidon bidon dolduruyor: Demiri bile eritiyor

BURSA'da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor. Vatandaşlar bedava maden suyunu bidon bidon doldurup evlerine götürüyor.

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Mustafakemalpaşa ilçesinin Yalıntaş köyünde bulunan çeşmeden yüz yıllardır doğal maden suyu akıyor. Bu çeşmeyi bilen vatandaşlar maden suyuna para vermeyip, bidon bidon doldurup evlerine götürüyor. Ayrıca şifalı olarak bilinen bu su, içen kişilerde hiç bir şişkinlik yapmıyor. Köylüler ve köye dışarıdan gelenler, bilhassa ramazan aylarında iftardan sonra mide şişkinliklerini gidermek için bu suya büyük rağbet gösteriyor. Doğal maden suyunun çeşmeden aktığını duyanlar önce büyük şaşkınlık yaşıyor.



"Demiri bile eritiyor"
Ardından bidonlarına maden suyundan doldurup evlerinin yolunu tutuyor. Maden suyu akan çeşmeden herkes ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.
Köylerindeki çeşmeden asırlardır doğal maden suyu aktığını ifade eden Yalıntaş Köyü Muhtarı Seyfettin Karanfil, "Yalıntaş köyü hudutları içerisinde bulunan bu çeşme ekşi su olarak bilinir. Bu su sadece mermeri eritmiyor, demiri bile eritiyor. Hazımsızlığa çok iyi geliyor. Bu çeşmeden akan su doğal maden suyudur. Bu su ne kadar içilse şişkinlik yapmıyor. Bu suyu doldurmak ücretsiz, kimseden para talep etmiyoruz. Herkes bu sudan faydalansın istiyoruz" dedi.

Yalıntaş Köyü Spor Kulübü Başkanı Samet Karanfil, "Çeşmemiz bize atalarımızdan miras. Bu çeşmeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz.. Doğal maden suyunda olan bütün minareller bu çeşmeden akan suda var. Sadece biraz kükürt oranı yüksek. Bu suyu içtiğinizde maden suyundan aldığınız tadı bu sudan da alıyorsunuz. Bu çeşmeden akan suya çok ilgi var. Böbrek ve prostatla ilgili problemleri olan insanlar bu suyu sürekli içiyor. Bu suyun ayrıca şifalı olduğu söylenmekte. Maden suyunun içindeki minareller bu suda da olduğu için insanlar bu suyu rahatlatıcı olarak kullanıyor. Bu köyde kimse maden suyuna para vermez. Gelip maden suyunu çeşmeden doldurup evlerine götürüyorlar. Ramazan ayında çok fazla rağbet görüyor. İftardan önce gelip buradan su dolduran vatandaşlar bu suyu içerek mide şişkinliğinden kurtuluyor. Bu su ücretsiz. Dolduran kimseden para talep etmiyoruz" şeklinde konuştu.

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