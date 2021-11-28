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Mühendisliği bırakıp Kazdağları'na yerleşti! Balıkesir'de görenleri imrendiren hayat

İhlas Haber Ajansı
Mühendisliği bırakıp Kazdağları'na yerleşti! Balıkesir'de görenleri imrendiren hayat

İSTANBUL'daki iş hayatını sonlandırarak metropol yaşamdan tamamen kendini soyutlayan 50 yaşındaki Ahmet Tarık Taşdelen, Kazdağları’na yerleşti.

Mühendisliği bırakıp Kazdağları'na yerleşti! Balıkesir'de görenleri imrendiren hayat

İstanbul´da Bilgisayar Mühendisliği yapan ve yaşadığı metropol hayatından kurtulmak isteyen Ahmet Tarık Taşdelen, Balıkesir´in Havran ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kazdağları’nda, herkesten uzak bir şekilde yaşamanı sürdürmeye başladı.

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Mühendisliği bırakıp Kazdağları'na yerleşti! Balıkesir'de görenleri imrendiren hayat

30 metrekarelik inşa ettiği kulübesinde mutlu bir şekilde yaşamını sürdüren Taşdelen, tüm gıdalarını da organik bir şekilde yetiştiriyor ve kullandığı kaşıkları da kendisi oyarak yapıyor. 

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Mühendisliği bırakıp Kazdağları'na yerleşti! Balıkesir'de görenleri imrendiren hayat

55 dönümlük arazide kendisine yaşam alanı oluşturan Ahmet Tarık Taşdelen, bir alan oluşturarak şehitler için ve kendisine sosyal medyadan gelen taleplerle yüzlerce fidan dikti. 

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Mühendisliği bırakıp Kazdağları'na yerleşti! Balıkesir'de görenleri imrendiren hayat

Sosyal medyada bağımsız dağ adamı ismiyle yaptığı yayınlarda, takipçilerinden gelen istekleri kırmayarak fidan dikmeye başlayan Taşdelen, bu projeyi büyüterek hem yanan Kazdağları’nı ağaçlandıracağını hem de diktiği fidanlarla insanlara umut olacağını söyledi.

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