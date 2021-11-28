KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış kişilerin kapalı alanlara girmesi yasak olacak.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince belirlenen ilave Kovid-19 tedbirlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, KKTC'ye Ada dışından gelerek kara sınır kapılarından giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi Dijital Seyahat Belgelerini doldurması gerekecek. KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanlardan yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucu istenecek ve yolculara 10 gün karantina uygulanacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu istenecek.

Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler karantinasız giriş yapabilecek ancak ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra yeniden Kovid-19 testi yaptıracak, aşısız kişiler ise 7 gün karantinada kalacak.

Türkiye turuncu kategoride

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, Ada'ya son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 5 gün karantinaya tabi tutulacak. Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Adapass sorgulaması kimlik kartı ile yapılacak

Karantinaya girecek kişiler, sürelerini geçirmek amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde gidecek.

En az çift doz aşı yaptırmamış kişilerin ülke içerisindeki kapalı alanlara girmeleri yasak olacak. Bu kişiler sadece süpermarket, devlet daireleri ve banka gibi yerlere son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ile giriş yapabilecek.

Ülke içerisinde Adapass sorgulaması 12 yaş ve üzeri için kişiler için zorunlu olacak ve Adapass kontrolü kimlik kartı ile yapılacak.

Özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitim süreci, belirlenen kurallar çerçevesinde tam zamanlı olarak devam edecek. Her okul "Okul Pandemi Kurulu" oluşturmakla yükümlü olacak. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eş güdümlü çalışacak ve en az 2 kişiden oluşacak.

Nişan, nikah, düğün ve sünnet törenlerinin açık alanlarda yapılması halinde her 2 metrekareye bir kişi, kapalı alanlarda yapılması halinde ise her 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde misafir kabul edilecek.