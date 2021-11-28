BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da fırtına etkili oldu! İlkokulun çatısı uçtu

Bursa'da fırtına etkili oldu! İlkokulun çatısı uçtu

BURSA'da, saatteki hızı 69 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili olurken, ilkokulun çatısı uçtu. Çatı parçalarının düşmesiyle 1 ev ile 2 araçta hasar meydana geldi. 

Abone ol

Kentte dün akşam etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman saatteki hızı 69 kilometreye kadar ulaşan fırtınaya dönüştü. Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'ndeki Üstün Üründül İlkokulu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatı parçaları ise ev, garaj ve park halindeki araçların üzerine düşerken, 1 ev ile 2 araçta hasar oluştu. 

Büyük gürültü duyduklarını belirten mahalleliden Uğur Akyüz, "Evden çıktığımda çatının uçtuğunu gördüm. Evim ve arabam hasar gördü. Komşumun aracı da hasar gördü. Şükür, canımıza bir şey olmadı. Okulda çocuk olsaydı ne olacaktı? Burada anaokulu da var, 3- 5 yaşında çocuklar var" diye konuştu. 

Çatının sağlam olmadığını öne süren Turan Akyüz ise "Yapıda biraz ihmalkarlık var. Uçan çatı bir insanın başına gelseydi hesabını kim verecekti? Birimize bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Böyle ihmal olmaz" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Alkol fiyatları zamlandı 2021 son zamla güncel fiyat listesi
Alkol fiyatları zamlandı 2021 son zamla güncel fiyat listesi
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Tahir Elçi cinayetinde kayıp 13 saniyelik görüntü aranıyor
Tahir Elçi cinayetinde kayıp 13 saniyelik görüntü aranıyor
Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor cezası 1000 TL'den fazla: Yoğunluk başladı
Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor cezası 1000 TL'den fazla: Yoğunluk başladı
Alkol fiyatları 2021 güncel zamlı liste içkiler kaç para oldu?
Alkol fiyatları 2021 güncel zamlı liste içkiler kaç para oldu?
Karaman'da eşi yolda kalmasın diye yaptı! Elektriğini kendisi üretiyor
Karaman'da eşi yolda kalmasın diye yaptı! Elektriğini kendisi üretiyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız
e okul sınav notu öğrenme ekranı MEB E okul girişi nasıl yapılır-2021
e okul sınav notu öğrenme ekranı MEB E okul girişi nasıl yapılır-2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bölgemiz terör örgütlerinden temizlendikçe istikrar gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bölgemiz terör örgütlerinden temizlendikçe istikrar gelecek
Denizli'de idrarda kanamayla gitti gerçeği öğrenince şok oldu
Denizli'de idrarda kanamayla gitti gerçeği öğrenince şok oldu