Omicron kabusu büyüyor! İsrail sınırlarını tamamen kapattı dünyada yasaklar peş peşe geliyor

İSRAİL, Covid 19'un Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişini istisnalar dışında yasakladı. Seyahat gyasağı getiren ülkelerin sayısı giderek artıyor. Omicron, Avustralya, İtalya ve Almanya'da da görüldü.

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İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu. İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.

İstisnalar evde 14 gün karantinada kalacak

Yurtdışından gelen Covid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

Kuveyt 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Kuveyt de Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi. Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.

Omicron varyantı sınırlarını açan Avustralya'ya girdi

Omicron varyantı çok uzun bir süre sonra sınırlarını henüz açan Avustralya'da da tespit edildi. Katar Havayolları ile Doha aktarmalı olarak Güney Afrika'dan Avustralya'nın Sydney şehrine uçan 2 yolcuda Omicron varyantına rastlandı. Sağlık yetkilileri vakaların semptom göstermediğini, her ikisinin de aşılı olduğunu ve özel bir alanda karantinaya alındıklarını açıkladı. Aynı uçaktaki Güney Afrika'dan 12 yolcuda ise koronavirüse rastlanmadı ama önlem olarak bu kişiler de karantinaya alındı. Geri kalan 260 yolcu ve mürettebattan da kendilerini izole etmeleri istendi.

Almanya ve İtalya'da da görüldü

Almanya'da 2 İtalya'da ise 1 kişide Covid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi. Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği belirtildi. Bu iki kişi evlerinde karantinaya alındı.

İtalya'da çift aşılı çiftte varyant tespit edildi

İtalya'da ise birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya gelen bir kişide Covid-19'un yeni varyantı Omicron'a rastlandı. Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.