BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay yıllık izinde son noktayı koydu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay yıllık izinde son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerinin ödenmesinde son noktayı koydu.

Abone ol

Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. İş Mahkemesi’nin defalarca reddettiği davada son sözü söyleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti.

İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren kullanılmayan yıllık izin ücretleri için zamanaşımı süresinin 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekildi. Kararda “4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar’ hükmü yer almaktadır." ifadelerini kullanıldı.

"Zaman aşımı süresi beş yıldır"
Kararın devamında "Belirtilen düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan yıllık izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır. İş Kanunu’nun 32. maddesinin 6. fıkrasına göre iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun'dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Aynı maddenin 8. fıkrasına göre ise ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.” denildi. Kararda avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağı vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Dalkılıç babası kimdir ne oldu hastalığı nedir?
Murat Dalkılıç babası kimdir ne oldu hastalığı nedir?
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
THY, Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi
THY, Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi
İstanbul'da yolun karşısına geçmek istedi! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
İstanbul'da yolun karşısına geçmek istedi! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak! 4 futbolcu forma giyemeyecek
Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak! 4 futbolcu forma giyemeyecek
Mardin'de terör operasyonu! 45 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'de terör operasyonu! 45 şüpheli gözaltına alındı
Zerrin Özer eşleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Zerrin Özer evlilikleri
Zerrin Özer eşleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Zerrin Özer evlilikleri
Hakkari Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
Hakkari Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
İngiltere'de Omicron paniği! Yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
İngiltere'de Omicron paniği! Yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı