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Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak! 4 futbolcu forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak! 4 futbolcu forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

 Deplasmanda 4 kez kazandı

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

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