Abdullah Gül harekete geçti! Ahmet Davutoğlu 'Abdullah Gül ile görüştük' dedi

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası tekrar pirim yapmaya başlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile kimselerden habersiz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Davutoğlu'nun açıklamasıyla ortaya çıktı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son dönemdeki hareketlenişi Ankara kulislerini de hızlandırırken, yaptığı görüşmeler de dikkat çekiyor. 10 Büyükelçi olayının patlamasının ardından o büyükelçilerden biriyle görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin tavrının aksine bir duruş sergileyen Abdullah Gül'ün yeniden cumhurbaşkanı aday olmak için harekete geçtiği konuşuluyor. Temel Karamollaoğlu'nun Gül'le görüşeceğini açıklaması da iddiaları güçlendirdi.

Abdullah Gül'ün görüştüğü tek siyasi parti liderinin Temel Karamollaoğlu olmadığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile uzun bir görüşme yaptığını açıkladı. Kamuoyundan gizlenen görüşmede neler konuşulduğunu da Davutoğlu canlı yayında açıkladı. İşte Davutoğlu'nun o açıklamaları...

Sayın Gül ile uzun bir süre konuştuk

- Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir süre görüştük. Türkiye'de bugün ekonomik, demokrasi krizi var. Siyasal zihniyette problem olduğu için bir krizle karşı karşıyayız. Dış odaklar vs. gibi bunların hepsi krizi örtme çabasıdır. Bunu aşabilmek için de ekonomi politik bir bağlamda hareket etmek lazım.

Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuldu mu?

- Sayın Gül'le genel olarak son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devlette ortaya çıktığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor olması, giderek fazlalaşan yoksullaşma, demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık hem de hasret giderdik.

- Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi. Esasen ziyaretimizin sebebi buydu. TOBB Başkanı'ndan İTO ve İSO başkanlarına, TÜRKİŞ, DİSK, HAKİŞ, TÜSİAD, MÜSİAD'dan görüşme için yazılı randevu talebi ettim.

Erdoğan ve Bahçeli ile de görüşürüm

- Biz herkesle görüşürüz. Siyasi olarak yakışmayacak sözleri etse de Sayın Bahçeli ile görüşebilirim. Buna Sayın Erdoğan da dahil. Görüşmemizin fayda mülahaza edilebileceğine inandığım konusunda herkes ile görüşürüm.