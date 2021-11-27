Beşiktaş'ta tribünler Sergen Yalçın'a "Hesap ver" dedi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın sonrasında Vodafone Park'ta tribünleri boşaltmayan taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" tezahüratları yaptı.

Abone ol

Beşiktaş taraftarı, Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından tribünleri terk etmeyerek teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

"Çıkmıyoruz"

Skor 2-0 olduktan sonra futbolcuları yuhalayan Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitiminden sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, "Çıkmıyoruz" ve "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahüratlar yaptı. Bu çağrılara yanıt vermeyen deneyimli hoca, soyunma odasından sahaya dönmedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın açıklamalarında, "Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Bu maçın açıklaması çok zor. Kader, kısmet demek lazım. Böyle bir maç herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama toparlamak lazım. uzun süreli düşüşler büyük zarar verir.

"Sorumlusu benim"

Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Dönüş yakalayamadık. Sorumlusu benim. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Futbol bazen insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sezonun tam tersini yaşıyoruz. Çok normal durumda değiliz. İşin içinden çıkamıyoruz. Çözüm bulamıyoruz. İşler iyi gitmiyor. Taraftarlardan özür dileriz. Onlar birçok şeyi hak ediyor. Onlara bu sene istediklerini veremedik, sorumlusu benim.

Takımın psikolojisi de çok düştü. İyi başlıyoruz ama kaleye gelen ilk top, penaltı oluyor. VAR ve hakem arkadaşlar hemen devreye giriyor. Bizim lehimize devreye girmiyorlar. Bu tip hakemler, Türk futbolunda olmamalı. Statlarda büyük kaoslar olur. Bunu kaybettiğimiz için söylemiyorum. Genel olarak Beşiktaş'a karşı çok tepki var. Kenarda hissediyoruz. Geçen hafta penaltı verilmedi, VAR devreye girmedi. Bugün VAR iki pozisyonda devreye girdi ve koskoca bir camia çöpe atılabiliyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. TV'de oynanıyor. Buna çok üzülüyorum.

"Yarın başkanla değerlendirme yapacağız"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Hayatımız bu camiada geçti, bu camianın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Gidişatımız gerçekten iyi değil. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Burası bizim camiamız, bu gidişat iyi değil.

Futbolda böyle şeyler var. Kimi zaman çok iyi gidersiniz, bazen sevinirsiniz, bazen üzülürsünüz. Bu dönem de kötü dönemimiz. Geçen sene de çok iyi bir dönemdi. Bugün için işler iyi gitmiyor. Nasıl bir çözüm bulacağız, onu kestiremiyorum şu an." ifadelerini kullandı.