SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti

Bursa'da İHH gönüllülerinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenlerden biri, BAYKAR Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar'ın takım arkadaşlarından biri çıktı. Vefat eden Tarık Kesekçi'nin SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak çalıştığı belirtildi.

Abone ol

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından 'Çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.

Bursa'da İnsanı Yardım Vakfı(İHH) üyelerinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, vefat eden İHH üyelerine üzülürken, vefat edenlerden birinin Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.

SİHA'ların yapımında takım lideri olarak çalışmış

Kesekçi'nin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

İsmail Demir'den taziye mesajı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden mühendis kardeşimiz Tarık Kesekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Baykar ekibine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Selçuk Bayraktar: Seni çok özleyeceğim kardeşim...

Öte yandan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..."