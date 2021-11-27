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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da İkili anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da İkili anlaşmalar imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşılandı.   Erdoğan ve Berdimuhammedov baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. 

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

-Türkmenistan'ın tarafsızlığını destekliyoruz. Ata yurdumuz Türkmenistan'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum.

-Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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