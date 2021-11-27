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Balıkesir'de 2 yıl sonra başladı! 125 TL'ye satılıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de 2 yıl sonra başladı! 125 TL'ye satılıyor

BALIKESİR'de pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan güvercin mezatları başladı. Güvercin Sevenler Derneği çatısı altında bir araya gelen meraklılar, her hafta sonu güvercin mezadında buluşuyor.

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Hafta sonları, Geriş mahallesindeki dernek lokalinde bir araya gelen güvercin meraklılarının kimi satarken, kimi de alıyor. Düzenlenen mezatta güvercinler 20 ile 125 lira arasında alıcı bulurken, yüzlerce meraklı da bir araya geliyor. Güvercin sevenler, mezada yoğun ilgi gösterirken, Burhaniye yöresinde daha çok dönek güvercinlerin beslendiği vurgulandı. Güvercin Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Vedat Kantar, mezatların ilgi gördüğünü söyledi.

Vedat Kantar,” Biz burada kuşlar için toplanıyoruz. Pandemiden dolayı iki yıldır yapılamıyordu. Ama, şu anda çok şükür açıldı. Bizim burada kumarımız yok. İçkimiz yok. Herhangi bir kötü alışkanlığımız yok. Tek alışkanlığımız kuş. Burada kuşları alıp satıyoruz. Hasbihal ediyoruz. Bütün kuş camiasında olan arkadaşlarımıza dostlarımıza selamlar olsun. Güvercin meraklılarını buraya bekliyoruz” dedi.



"Yayılmasını isteriz"
Pusat Çekiç de,” Bütün kuş sevenlere hayvan sevenlere tavsiye ederim. Kuşlar çok güzel. Ben bakıyorum. Satmıyorum. Alıyorum bakıyorum. Şu anda bende 20-25 tane var. Daha da almayı düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim” dedi. Muhsin Namlı ise, “ Burada mezadımızı açtık. Gelenler İnşallah memnun olurlar. Dışardaki insanlara sesleniyorum. Gelsinler. Bizde yerli dönek kuşu vardır. Tedarik ederiz. Yayılmasını isteriz” dedi.

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