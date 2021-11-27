Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a geldi Liderler Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un davetine icabetle hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Köşkü'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan ve Berdimuhamedov'un ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından anlaşmaların imza törenine katılması planlanıyor. İki liderin daha sonra ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan’ın Teşkilat Dönem Başkanlığı’nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.