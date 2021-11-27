BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın, iki ismin gönderilmesi için yönetime talepte bulundu

Sergen Yalçın, iki ismin gönderilmesi için yönetime talepte bulundu

Avrupa'ya veda eden ve Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta N'Sakala'nın ardından iki futbolcu daha Sergen Yalçın tarafından takımda istenmiyor.

Abone ol

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, radikal kararlar almaya devam edecek. N'Sakala'da olduğu gibi gerekli durumda futbolcunun ismine bakılmaksızın kadro dışı kararlarının verileceği öğrenildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Oğuzhan Özyakup'un ve Gökhan Töre'nin genç takımla idmanlara çıkacağı ileri sürüldü.

Yalçın, devre arasında kadroda düşünmediği isimlerin gönderilmesini yönetime iletti. Yöneticiler, Yalçın'ın üzerini çizdiği futbolcularla ocakta masaya oturacak ve yollar ayrılacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi
Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Orhan Gencebay'dan dikkat çeken döviz kuru yorumu: Yabancıların projelerine göre kasıtlı çıkarıldı
Orhan Gencebay'dan dikkat çeken döviz kuru yorumu: Yabancıların projelerine göre kasıtlı çıkarıldı
Uçakta panik anları! 30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü
Uçakta panik anları! 30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü
BAE'den sevindiren gelişme! Türk dizilerine uygulanan yasak kaldırıldı
BAE'den sevindiren gelişme! Türk dizilerine uygulanan yasak kaldırıldı
Ahmet Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Madem enflasyon yüzde 19,95 niye yüzde 36,20 zam yaptınız?
Ahmet Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Madem enflasyon yüzde 19,95 niye yüzde 36,20 zam yaptınız?
Tuzla tersanelerinde çıkan gemi yangını korkuttu
Tuzla tersanelerinde çıkan gemi yangını korkuttu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan barış akademisyenleri çağrısı: Tamamı görevlerine iade edilmeli
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan barış akademisyenleri çağrısı: Tamamı görevlerine iade edilmeli
Pendik’te kapı kapı esnafı dolaşıp doları boykot ettiler broşürde bakın ne yazıyor?
Pendik’te kapı kapı esnafı dolaşıp doları boykot ettiler broşürde bakın ne yazıyor?
Türkiye'den ihraç edilen limon, mandalina ve greyfurtta zehir çıktı! Avrupa geri yolluyor
Türkiye'den ihraç edilen limon, mandalina ve greyfurtta zehir çıktı! Avrupa geri yolluyor