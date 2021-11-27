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Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter’e 'FETÖ'den beraat' kararı hukuka uygun bulundu

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter’e 'FETÖ'den beraat' kararı hukuka uygun bulundu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ üyeliği suçundan verilen beraat kararına savcılığın yaptığı itirazı reddetti.

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Ekrem Yeter, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi. Yeter hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yargılama aşamasında yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmeyen sanık Yeter, 17-25 Aralık öncesi dini duygularla bu yapıyla irtibatı bulunduğunu; ancak o tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını öne sürmüştü.

İstinaf, kararı onadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın cezalandırılması talebiyle, Yeter'in avukatı Selçuk Nuray da delil yetersizliğinden değil, müvekkilinin tüm suçlamalardan suçsuz bulunması yönüyle beraat kararını istinaf etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, "Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, tartışılan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından, Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatının istinaf talepleri yerinde görülmemiştir" diyerek, kararı hukuka uygun buldu. Ceza Dairesi, kararın Yargıtay yönünden temyiz yolunun açık olduğunu da belirtti.

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