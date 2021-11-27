BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı

 HATAY'da kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen 52 yabancı uyruklu yakalandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriye uyrukluların servis aracıyla başka bir bölgeye taşınacağı bilgisini aldı.

Demirköprü mevkisinde durdurulan araçta 52 Suriye uyruklu yakalandı, sürücü U.E. gözaltına alındı.

Suriye uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve kedi çaldılar
Antalya'da kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve kedi çaldılar
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
FETÖ'nün '10 bin şüphelinin soruşturma bilgilerini sızdırdığı' delillerle ortaya çıktı
FETÖ'nün '10 bin şüphelinin soruşturma bilgilerini sızdırdığı' delillerle ortaya çıktı
İzmir'de feribot ücretlerine zam
İzmir'de feribot ücretlerine zam
Suriye ve Yunanistan sınırında 16 PKK, DEAŞ ve FETÖ üyeleri yakalandı
Suriye ve Yunanistan sınırında 16 PKK, DEAŞ ve FETÖ üyeleri yakalandı
Ankara'da kahvaltı bahanesiyle iğrenç olay! Kapıcı sesleri duydu: Rekor ceza talebi
Ankara'da kahvaltı bahanesiyle iğrenç olay! Kapıcı sesleri duydu: Rekor ceza talebi
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul aşılamada birkaç hafta içinde Boğaz'ın mavisine kavuşacak
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul aşılamada birkaç hafta içinde Boğaz'ın mavisine kavuşacak
Netflix yasaklanacak mı? İnceleme başlatıldı: Eşcinsellik...
Netflix yasaklanacak mı? İnceleme başlatıldı: Eşcinsellik...
Mehmet Ceyhan'dan Turkovac ile ilgili kafa karıştıran uyarı! Fahrettin Koca duyurmuştu ama..
Mehmet Ceyhan'dan Turkovac ile ilgili kafa karıştıran uyarı! Fahrettin Koca duyurmuştu ama..
Diyarbakır'da 'kilo vermelisin' diyen doktoru bıçaklamıştı! O kadın Adana'ya sevk edildi
Diyarbakır'da 'kilo vermelisin' diyen doktoru bıçaklamıştı! O kadın Adana'ya sevk edildi