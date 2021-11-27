BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL

Ankara halk ekmeğe un bitene kadar zam yapmayacak

Ankara halk ekmeğe un bitene kadar zam yapmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, stoklarındaki un bitene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu.

Abone ol

Halk Ekmek Fabrikasından yapılan açıklamada, enerjiden nakliyeye, ham maddeden işçi maliyetlerine kadar birçok kalemde artış yaşandığını belirtildi.

​​​​​​​Bu artış nedeniyle 250 gramlık ekmeğin toplam maliyetinin 1 lira 86 kuruşa yükseldiği belirten açıklamada, "Elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gram ekmek, satış mağazaları, halk ekmek büfeleri ve başkent marketlerde 1 lira 25 kuruş olarak satılacak." bilgisi verildi.

Açıklamada 250 gramlık ekmeğin maliyet tablosuna ise şu şekilde yer verildi:

- Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL

- Ham madde maliyeti: 1,07 TL

- İşçilik, enerji ve diğer fabrika giderleri: 0,58 TL

- Nakliye maliyeti: 0,09 TL

- Büfe payı: 0,12 TL

ÖNCEKİ HABERLER
İş görüşmesine giden oyuncuya cinsel saldırı! 'Görüntüleri paylaşırım' tehdidi: Defalarca...
İş görüşmesine giden oyuncuya cinsel saldırı! 'Görüntüleri paylaşırım' tehdidi: Defalarca...
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Yargıtay'dan emekliye zam için emsal karar
Yargıtay'dan emekliye zam için emsal karar
Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı! İşte yeni tarife....
Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı! İşte yeni tarife....
Neşet Ertaş'ı 'Hoş geldiniz' diyen robota çevirdiler aile isyan etti: Panayır sanatçısı gibi
Neşet Ertaş'ı 'Hoş geldiniz' diyen robota çevirdiler aile isyan etti: Panayır sanatçısı gibi
Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal savcılıkta bakın ne demiş?
Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal savcılıkta bakın ne demiş?
Oltu Çayı'nı görenler tedirgin oldu beyaz köpük ve koku korkuttu
Oltu Çayı'nı görenler tedirgin oldu beyaz köpük ve koku korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Galatasaray'da hedef ligde yeni galibiyet serisi başlatmak
Galatasaray'da hedef ligde yeni galibiyet serisi başlatmak
Dolar 20 TL olur! Murat Kelkitlioğlu 'kına yakarsınız' dedi isyan etti
Dolar 20 TL olur! Murat Kelkitlioğlu 'kına yakarsınız' dedi isyan etti