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Galatasaray'da hedef ligde yeni galibiyet serisi başlatmak

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'da hedef ligde yeni galibiyet serisi başlatmak

Derbide aldığı yarayı Avrupa zaferiyle iyileştiren Galatasaray, Süper Lig'de Malatya deplasmanıyla yeni bir seriye başlamayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş üstlenecek. 

Avrupa zaferinin ardından hız kesmeden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda, hedef hem zirveyle açılan puan farkını eritmek hem de yeni bir galibiyet serisi oluşturmak.

Fatih Terim cezalı

Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Ligin 13'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Tecrübeli teknik adam, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, tedbire uymama eylemi nedeniyle ise 2 maç ceza aldı. Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de 1 maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.

Moraller yüksek

Kışa girilirken Florya'da adeta bir bahar havası oluştu. Teknik heyet ve futbolcuların morali Avrupa galibiyetiyle üst düzeye çıktı. Takımda üst üste oynanan maçlardan sonra yorgunluk söz konusu dahi edilmiyor. 

Diagne çok mutlu

Galatasaray'da Marsilya maçına ilk 11'de başlayan ve başarılı bir performans sergileyen Mbaye Diagne özgüven tazeledi. Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalan Senegalli golcü, Marsilya karşısında golle buluşamasa da oynadığı istekli futbolla teknik heyet ve taraftarın büyük beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarların da büyük destek verdiği tecrübeli forvet, golleriyle camiayı coşturmayı hedefliyor.

Morutan maça hazır

Sarı-kırmızılı ekipte, Rumen orta saha Olimpiu Morutan, maça hazır. Marsilya karşılaşmasının 51'inci dakikasında vatandaşı Alexandru Cicaldau'nun yerine oyuna dahil olan Morutan, Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk 11'de başlamayı bekliyor. Rumen yıldız, artık Süper Lig'e tamamen adapte olduğunu hocalarına da bildirirken performansını daha da artırmayı amaçlıyor.

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