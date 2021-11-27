Neşet Ertaş'ı 'Hoş geldiniz' diyen robota çevirdiler aile isyan etti: Panayır sanatçısı gibi

Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yer alan Neşet Ertaş robotunun misafirleri 'Hoş geldiniz' diyerek selamlamasına ailesi tepki gösterdi.

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Gönül Sultanları Kültür Evi’ne gelen misafirleri selamlayan Neşet Ertaş robotu, ailesini rahatsız etti. Şikayetlerini yetkililere ileten Ertaş ailesi, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor” ifadelerini kullandı.

Ertaş Ailesi, Gönül Sultanları Kültür Evi'ne gelen misafirleri selamlayan Neşet Ertaş robotunun kendilerini rahatsız ettiğini açıkladı: "O robot koca Neşet Ertaş'ı panayır sanatçısı gibi gösteriyor. Bu durum içimizi acıtıyor!"

Robot 'Hoş geldiniz' diyor

Sabah'ın haberine göre; Kırşehir'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yer alan Neşet Ertaş robotunun misafirleri 'Hoş geldiniz' diyerek selamlayıp ardından sevilen türkülerini okumasına Ertaş'ın çocukları ve yakın çevresinden de tepki geldi.

Sembolik heykel olsun

Usta ismin panayır şarkıcısı gibi gösterildiğini belirten Ertaş ailesi, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor."