Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal savcılıkta bakın ne demiş?

Yörük kızı 3 yaşındaki Müslüme’nin şüpheli ölümünün ardından ortaya çıkan gerçekler gündeme oturdu. Selvi Yağal ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal’ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme’nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti. Selvi Yağal’ın “Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik” dediği belirtiliyor.Abone ol
Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım’da Mersin’in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi’nin 6’ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aramaların 10’uncu gününde ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında küçük Müslüme’nin cansız bedeni bulundu.
Müslüme’nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Karaman’da toprağa verilirken, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran şüpheli ölümle ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.
Gelinine tecavüz ve Müslüme ve diğer torununa cinsel taciz suçundan tutuklandı
Bu kapsamda, küçük kızın annesi Selvi, babası Mehmet ve dedesi Hasan Yağal’ın da aralarında bulunduğu yakın akrabaları gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Dede Yağal gelini Selvi Yağal’a tecavüz, Müslüme ve diğer bir torununa daha cinsel taciz suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Şüpheli ölüme ilişkin sır perdesi aralanmaya çalışılırken, soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Müslüme'nin ablası da dedesinden iddiası
Alınan bilgilere göre, anne Selvi Yağal ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal’ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme’nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti.
Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dedenin DNA'sı uyuştu
Savcılığın talimatıyla Müslüme’nin ablasının DNA’sı ile dede Hasan Yağal’dan alınan DNA’nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı.
“Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik”
Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal’ın “Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik” diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.
Dede Hasan Yağal’ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.
Müslüme'nin boynunda Hasan Yağal'a ait tükürük izi
Müslüme’nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal’a ait olduğu tespit edildi. Hasan Yağal’ın kendisini, “O benim torunum öpmüşümdür” diyerek kendini savunduğu iddia edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama
"Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme’nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.
Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir. Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır. Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, Haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y’nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."