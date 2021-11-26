Yörük kızı Müslüme'nin dedesi babası çıktı! Aile içi tecavüz suçundan tutuklanmıştı
MERSİN'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 2.5 yaşındaki yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde mide bulandıran ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müslüme'nin ölümüyle ilgili değil de 'aile içi tecavüz' suçundan tutuklanan dede Hasan Yağal'la ilgili kan donduran iddialar...
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme'nin 10 gün sonra bir dağ başında ölü bulunması Türkiye'yi yasa boğdu. 2.5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi merak edilirken, soruşturma kapsamında dedesi Hasan Yağal tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Şimdi de Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizinden mide bulandıran bir sapıklık çıktı.
Soruşturma sürerken, eski Emniyet Müdürü Feramüz Erdin, Müslüme'nin 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın Müslüme'yi öldürme suçundan değil, daha önce aile içinde yaşanan bir tecavüz suçundan tutuklandığını iddia etmişti.
Dedesi değil babası çıktı
Müslüme Yağal üzerinde yapılan DNA incelemesi sonunda 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın aslında Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıktı.
Müslüme'nin DNA'sı babasıyla uymadı!
Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.