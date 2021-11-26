Yörük kızı Müslüme'nin dedesi babası çıktı! Aile içi tecavüz suçundan tutuklanmıştı

Müslüme'nin DNA'sı babasıyla uymadı!

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.