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Dolar 20 TL olur! Murat Kelkitlioğlu 'kına yakarsınız' dedi isyan etti

Dolar 20 TL olur! Murat Kelkitlioğlu 'kına yakarsınız' dedi isyan etti

Dolar kurundaki artışı kaleme alan yazar Murat Kelkitlioglu, "Bunun gerçekçi hiçbir gerekçesi olamaz, bu durum hiçbir ekonomik veriyle açıklanamaz… Biraz vicdanı olan bu işin arkasında bir bit yeniği olduğunu görür…" dedi.

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Dolar kurundaki sert yükseliş ülke gündeminin ilk sırasında. Hükümet yeni ekonomi modeliyle çıkış arayışında. Dolar-faiz tartışmaları sürerken, kurun hangi seviyede kalacağını kimse kestiremiyor. 

Doların 17-20 TL olacağını iddia edenler bile var. Tartışmalara katılan TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, kurun çok daha yukarı çıkacağını söyleyenlere "Dolar 20 TL" olur!.." başlıklı yazısında ateş püskürdü. İşte dikkat çeken o yazı:

"Herkes şapkasını önüne alsın düşünsün artık!"

"Ne oldu çok mu mutlu oldunuz?... Kına yakarsınız 20 TL olursa!...
Son birkaç gündür öyle şeyler yaşanıyor ki memlekette anlamak mümkün değil…

Ne oldu da bu dolar bir günde yüzde 10’dan fazla arttı?...

Şu absürtlüğe bakın; dolar yüzde 10’dan fazla değer kazanıyor, Ayşe teyze, Ahmet amca gidip dolarını bozduracağına, gidiyor elindeki Türk Lirası’yla hala dolar alma peşine düşüyor…

Neymiş dolar daha da yükselecekmiş, 15 TL’yi görecekmiş…

Bunu bana hangi ekonomik gerekçeyle anlatacaksınız?...

Bunun gerçekçi hiçbir gerekçesi olamaz, bu durum hiçbir ekonomik veriyle açıklanamaz…

Biraz vicdanı olan bu işin arkasında bir bit yeniği olduğunu görür…

Neymiş Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyormuş, dolar o yüzden yükseliyormuş…

Bu dolar dediğimiz ne menem bir argümandır ki Erdoğan’ın konuşmasına göre inip çıkıyor?...

Bu para birimi ABD para birimi değil mi?...

Ne oluyar Biden’ın konuşup konuşmamasına göre mi şekil değiştiriyor?...

O zaman Biden hiç konuşmasın…

Başta da vurguladım; peki bu kına yakanlara ne diyeceğiz?...

Dolar 15 TL olur manipülasyonunun arkasındaki ahlaksızları nereye koyacağız?...

Böyle muhalefet mi olur?...

Dolar 15 TL olsa, ülke batsa çok mu mutlu olacaksınız?...

Bir tane Türkiye var farkında mısınız?...

Bizim gidecek başka ülkemiz yok, durum gösteriyor ki sizin var…

Herkes şapkasını önüne alsın düşünsün artık!...

Siyaset mi yapıyorsunuz, seçim yarışına mı giriyorsunuz bilmem… Ancak bunu adam gibi yapın!...

Ülkenin ayarlarıyla oynamayı bırakın!..."

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