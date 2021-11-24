Ekonomist Devrim Zelyut'un dolar kuru tahmini şoke etti 17 TL iddiası

Dolar kurundaki hareketlilik sürerken ekonomist Devrim Zelyut'tan korkutan bir öngörü geldi. Zelyut, “Esas şenlik Amerika Merkez Bankası FED. FED faizi 2022’de faizi artırdığında dolar kurunda 17 plus (üzeri) diyeceğiz." dedi.

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Dolar kuru uçtu piyasalar altüst oldu. Dolar/TL 12.20 seviyelerinden işlem görüyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut ve Remzi Özdemir, son gelişmeleri Avrasya Yatırım'ın Youtube kanalında değerlendirdi.

“Korkunç bir enflasyon dalgası geliyor” diyen ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kuru için çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bunları yapmazsak eğer 17 plus bizim kapımızı çalacak"

Zelyut, “Türkiye'de enflasyon, küresel enflasyon artıyor diyoruz. Bunun üstüne esas şenlik Amerika Merkez Bankası FED. FED, 2022’de ocak ayında faizi artırdığında dolar kurunda 17 plus diyeceğiz. Bunu durduracak tek bir şey var. Akıllı uslu ekonomi politikaları… Yandaşlara 5 maaş değil, ihaleler değil. Ayağını yorganına göre uzatarak bu kaynakları korumak lazım. Bunları yapmazsak eğer 17 plus bizim kapımızı çalacak. 2022'nin içinde. Bu bir yatırım tavsiyesi değil.” dedi.

Ekonomist Remzi Özdemir ise dolar kuru hakkında, AK Parti ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası yönetimini eleştirerek, “Tarih bunları belki yasal olarak yargılamasa bile insanların vicdanında yargılayacak. Enkazın vebalini taşıyacaklar. Kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.