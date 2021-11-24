Kemal Kılıçdaroğlu kararını açıkladı: Seni seçime zorlamak için elimden ne gerekiyorsa yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ani yükselişe geçen döviz sonrası ziyaretlerini iptal edp MYK'yı toplayacağını açıklamıştı. Düzenlenen MYK sonrası Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Olağanüstü MYK toplantımız sona erdi. Kararımızı birazdan milletimize açıklayacağım." demişti. Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenleyerek seçim çağrısını yineledi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu basın toplantısında seçim vurgusunu yineleyerek "Seni seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedefinin Türk lirasını düşürmek olduğunu iddia ederek suçlayan Kılıçdaroğlu "Türk lirasını koruyamayana milliyetçi denemez, bunlar gayri millidir, destekleyenler de gayri millidir." dedi.

Kılıçdaroğlu 4 Aralık'tan itibaren seçim mitinglerini de başlatacaklarını ilk duraklarının Mersin olacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK sonrası yaptığı basın toplantısı konuşmasından satır başları:

-İktidar sahipleri gitsinler asgari ücretlinin evine görsünler. Piyasalarda büyük güvensizlik var. Kaynağı Saray'da oturan zat.

-2018'in Ağustos'undan beri uyarıyorum neler yapması gerektiğini madde madde açıklıyorum. Ama uyulmadı sonra kriz çıktı. 2020'de kriz buhrana dönüşmek üzere, yine açıkladım. Buhran olursa fatura sana değil millete çıkacak dedim. Geldiğimiz nokta kritik nokta. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar. Sadece 1 paket alabilirsiniz diye sınırlama getiriliyorsa bitince ne olacak?

Erdoğan Londra'daki bir avuç tefecinin temsilcisidir

-Dolarla borçlanmayın demiştim. Ben defalarca uyardım. Hani sen yerliydin, milliydin? Milli paramız Türk lirasıydı. Alın teri karşısında ödediğimiz vergiyi Londra'daki tefecilere ödüyorsun dedim dinlemedi. Onlara çalıştı bize değil. Erdoğan Londra'daki bir avuç tefecinin Türkiye'deki temsilcisidir.

-Bu kadar sorun var, yangın var defalarca söyledim. Ekonomik ve Sosyal Konsey topla bunları defalarca söyledim. Çağırıp konuşmadı. Bir kibrin devlete maliyetidir bu tablo. Kibirli insanın hizmet etme şansı yoktur. Kendinden güçlü hissettikleri çevrelere hizmet ederler.

-İsraf haramdır, yolsuzlukları engelle dedim. Diz boyu devam etti. Yolsuzluk yapanları en önemli kurumların başına getirdiler. Böyle bir tabloyu vicdanı olan herhangi bir vatandaş kabul edilebilir mi? Kifayetsiz kibirli Erdoğan'dır sorumlusu.

-Şimdi açtığı belalardan nasıl kurtulabilirim bunun arayışı içinde. Dış mihraklarmış, ekonomik modellermiş. Dışarıdan 13 milyar para geldi kimin parası? Uyuşturucu parasıydı. Dış mihraklar hangileri çık söyle. Millet artık bu numaraları yemiyor. Vatandaş akşam eve gidiyor mutfağa bakıyor, cebindeki paraya bakıyor, faturaya bakıyor. Senin pozisyonun ne? Dış mihraklar bunu yaptırdıysa senin burada kalmaman lazım. Dış mihraklar demek beni kandırdılar demek. Sen çocuk musun? Her gelen seni kandıracak.

-Erdoğan ve şürekasının tek hedefi Türkiye'yi insanımızı fakirleştirmektir. Erdoğan lira ne kadar erirse o kadar memnun oluyor. Cebinde doları olan köşeyi dönüyor. Bir günde yüzde 25 kar elde ettiriyor. Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye'ye hizmet edemezler. Türk lirasını koruyamayana milliyetçi denemez, bunlar gayri millidir, destekleyenler de gayri millidir.

-Sen Türkiye'yi birilerine peşkeş çekiyorsun biz buna isyan ediyoruz. Yaptığı tam bir deliliktir, zırvalıktır. Bütün birikimleri değersizleştirdi. Yabancılar gelecek nasıl satarız bunları diyecek. Satmaktan bıkmadın mı? Her şeyi sattın. Bu ülkenin bir onuru var parası var. Onu bile sattın.

Seni seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım

-Türkiye'yi bu zor tablodan çekip çıkaracağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye düzelir, potansiyeli vardır. Türkiye'yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındadır. Biz milliyetçiyiz, Kuvayi Milliyeciyiz.

-Nasıl çıkarız? Bütün olayları yaratan temel unsur yanlış siyaset. Nasıl aşacağız bunu? Demokratik yollarla. Erdoğan hükümetine sesleniyorum milletten niye korkuyorsun? Sandıktan niye korkuyorsun? Yönetme gücünü kaybettin. Sandığı getir kardeşim. Yangın varsa sandığı getireceksin. Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için ne gerekiyorsa yapacağım.

-Bir kilo et yemeyiz, soğan yeriz diyenler var. Sen düne kadar soğan mı yiyordun? İsrafı da biliyoruz. Milletimizle beraber omuz omuza bu işin üstesinden geleceğiz. Kaçan insan korkak insandır.

-Milletimize gideceğiz. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'deyiz. Mersinliler ile çiftçi, emekli, memur, sanayici herkesle buluşacağız.