Selahattin Demirtaş artan dolar kurunu fırsata çevirdi! Muhalefete böyle akıl verdi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dolar kurundaki artış sonrası harekete geçti. Demirtaş, muhalefet partisi genel başkanlarına ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarını ve yedi bölgede yedi ortak miting yapmalarını önerdi.

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Dolar kuru tarihi zirveleri gördü. "Kara Salı" olarak tarihe geçen dünkü depremin yankıları sürüyor. Muhalefet partileri Türk lirasının değer kaybı sonrası muhalefet partilerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Çok sayıda terör suçlamalarından tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, bu panik ortamını kaçırmadı.

Demirtaş, Meclis’teki muhalefet partilerin genel başkanlarının ortak bir basın toplantısı düzenleyerek hükûmeti istifaya çağırması önerisinde bulundu.

Yedi bölgede yedi ortak miting çağrısı

Demirtaş’ın gündeme ilişkin değerlendirmeleri kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşıldı. Muhalefet partilerine ortaklaşma çağrısında bulunan Demirtaş şöyle yazdı:

“Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?”