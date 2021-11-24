Yeni araştırma! Açık havada maske takılmadığında sosyal mesafe uygulaması anlamsız

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre pandeminin başından bu yana Türkiye dahil pek çok ülkede uygulanan sosyal mesafe kuralı, maske takılmadığında anlamsız. Araştırmacılar, Covid-19’lu maskesiz bir kişinin, açık havada bile iki metreden corona virüsü başkasına bulaştırabileceğini ortaya koydu.

Abone ol

İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarfından açıklanan veriler, ülkenin yüzde 41'inin halka açık alanlarda sosyal mesafeye uyduğunu gösterirken, yüzde 85'inin yüz maskesi takmadığını gösterdi. Ancak, Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları İngiltere'de halkın yaklaşık yüzde 70'i tam olarak aşılanmış olsa da maske takmanın önemini vurgulayan bir çalışma yayımladı.

NTV'de yer alan habere göre Cambridge Üniversitesi çalışması, insanlar tarafından solunan damlacıkların öksürüklerinde nasıl yayıldığını ölçmek için bilgisayar modellemesini kullandı.

Havada asılı duran damlacıklar iki metre öteye ulaşıyor

Physics of Fluids adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, maskesiz bir kişi öksürdüğünde, daha büyük damlacıkların çoğunun yakındaki yüzeylere düştüğünü, ancak havada asılı kalan daha küçük damlacıkların hızla iki metrenin ötesine yayılabileceğini keşfetti.

Çalışmanın baş yazarı D.r Shrey Trivedi, farklı bireysel öksürüklerin damlacık dağılımı açısından farklılık gösterebileceğini söyledi.

Trivedi, "Her öksürdüğümüzde farklı miktarda sıvı yayarız. Yani bir kişiye Covid-19 bulaşmışsa çok sayıda veya çok az virüs partikülü yayıyor olabilir. Ancak havadaki türbülans bu damlacıkları, çok daha uzaklara taşıyabilir" dedi.

"Kendimizi bu riske maruz bırakmamızın hiçbir nedeni yok"

Cambridge Üniversitesi'nden akışkanlar mekaniği uzmanı Prof. Dr. Epaminondas Mastorakos, insanları maske takmaya devam etmeye çağırdı.

Mastorakos, “Hepimiz bu pandeminin bittiğini görmek için can atıyoruz, ancak insanların ofisler, sınıflar ve dükkanların yanı sıra halka açık cadde ve sokaklarda maske takmaya devam etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Virüs aramızda olduğu sürece kendinizi bu riske maruz bırakmak için iyi bir neden yok” dedi.

Maskenin cinsi ve takılış şekli büyük öneme sahip

Laboratuvar testleri ve gözlemsel çalışmalar, maskelerin enfekte kişilerin virüsün yüzde 80'e kadarını solumasını engelleyebileceğini ve ayrıca kullanıcıları parçacıkların yüzde 50'sine kadar solumasını engelleyebileceğini göstermişti.

Ancak, daha fazla bilimsel titizlik içeren gerçek dünya çalışmalarından bazıları, maskerlerin enfeksiyon oranları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu, bazıları ise neredeyse hiç olmadığını gösteren karışık sonuçlar üretti.

Uzmanlar, maskelerin koruma etkinliğinin, giyilen maskenin türü ve giyiliş şekli ile yakından bağlı olduğunu vurguladı. Tıbbi sınıf kaplamalarla üretilen maskelerin, kumaş veya cerrahi maskelerden çok daha iyi olduğunu vurgulayan bilim insanları, insanların maske takarken burnunu kapatmalarının da önemine değindi.