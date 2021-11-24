Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, İzmir Malatyalı İş Adamları Derneği başkanlığına aday

İZMİR’de İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan başarılı ve ünlü avukat Alperen Cihan Çetinkaya, İzmir Malatyalı İş Adamları Derneği başkan adaylığını açıkladı.

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Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, İzmir Malatyalı İş Adamları Derneği Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

İzmir Malatyalı İş Adamları Derneği’nin kuruluş aşamaları tamamlanarak geçici yönetim kurulu oluşturuldu ve ilk genel kuruluna hazırlanıyor. İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya, derneğin başkanlığına adaylığını açıkladı.

Aslen Malatya Pötürgeli olan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, İzmir’de kurulan Türkiye’nin en hızlı büyüyen derneği seçilen İyilik Takipçileri Derneği’nin de kurucu-onursal başkanı olarak görev yapıyor.

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya kimdir?

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, 1991 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Manisa’da tamamladıktan sonra 2014 senesinde Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Strasbourg Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Gayrimenkul Hukuku)’nden mezun oldu. İzmir Barosu’na kayıtlı olarak, İzmir Adliyesinde avukatlık yapan Alperen Cihan Çetinkaya; Türkiye-Avrupa Gençlik Platformu’nu kurmuş ve BIF Brüksel Gençlik Teşkilatı Şurası, UETD Hollanda Gençlik Hareketi Kongresi, 2. Uluslararası Genç Hukukçular Kongresi ve Bakanlıkların düzenlediği Liderlik Kamplarına konuşmacı olarak katılmıştır. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, üç bini aşkın müvekkilin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen Lawyer World Global ödüllerinde ‘‘Türkiye’nin En Yaratıcı Avukatı’’ ödülüne layık görülmüştür. Halen Singapur Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora yapmaktadır.