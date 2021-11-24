Afganistan'da artık bebekler bile para için evlendiriliyor

Afganistan'daki aileler geçimlerini sağlamak ve borçlarını ödemek için kız çocuklarını hatta beşikteki bebeklerini çeyiz parası karşılığında evlendirmeye başladı.

Abone ol

ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın yönetimi ele almasıyla zor günler geçiren Afganistan şu anda terör ve savaş dışında yeni bir tehlike ile karşı karşıya.

Ülkenin patlayan ekonomisinin ardında zaten fakir olan halk iyice çaresizliğe gömüldü. Borçlarını ödeyemeyen ve açlıktan ölme riski ile karşı karşıya kalan bir çok aile kız çocuklarını hatta beşikteki bebeklerini evlendirererk onların çeyiz parasını alıyor.

2 kızını 2 bin dolar karşılığında verdi

Afgan fırın işçisi Fazal, geçen ay 13 ve 15 yaşındaki kızlarını kendi yaşlarının iki katından fazla erkeklerle evlendirdikten sonra 3 bin dolarlık bir çeyiz ödemesi aldı. Elindeki paranın bitmesi durumunda yedi yaşındaki kızının da diğerleri ile aynı kaderi paylaşacağından korkuyor. Fazal, 'Ailemi beslemek ve borcumu ödemek için başka yolum yoktu. Başka ne yapabilirdim ki?' diyor...

Gelecekteki evlilikleri için satılıyor

Kadın hakları aktivistleri, Taliban'ın 100 gün önce 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, çocuk yaşta evliliklerin artan yoksullukla birlikte arttığını ve yoksul ailelerin kız bebeklerini gelecekteki evlilikleri için satıp çeyiz parası aldıklarını belirtiyor.

Çocuk evlilikleri iki katına çıkacak

Ülkede Taliban'ın dönüşünden önce bile yaygın olan çocuk evlilik oranının önümüzdeki aylarda neredeyse iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor. Yapılan son araştırmalar, Afganistan'daki kızların %28'inin 18 yaşına gelmeden, %4'ünün ise 15 yaşından önce evlendiğini gösteriyor.