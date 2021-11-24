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Burdur'da parkta yürüyüş yapan Çinli isteğini reddedince öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Burdur'da parkta yürüyüş yapan Çinli isteğini reddedince öldürdü

BURDUR'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. (22) tarafından bıçaklanarak yaralandı.

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Güzelleştirme Parkı'nda dün akşam Mert A., iddiaya göre, yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Burdur'da mermer işiyle uğraşan Wei Liu ise "Sigara içmiyorum" dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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