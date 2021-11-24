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"Efsane Cuma", "Efsane Kasım" indirimleri! İnternetten alışveriş yapanlar bunlara dikkat!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Efsane Cuma", "Efsane Kasım" indirimleri! İnternetten alışveriş yapanlar bunlara dikkat!

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "Efsane Cuma", "Efsane Kasım" gibi isimlerle yapılan kampanyalar nedeniyle internetten alışverişin arttığı dönemde "veri ihlalleri"nin önlenmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

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KVKK, internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenleri 8 maddede derledi. Çevrim içi alışverişlerde güvenlik için alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlere ilişkin kurumun tavsiyeleri şöyle:

1- İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olun.

2- 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığını tespit edin.

3- Sitenin iletişim bilgilerini kontrol edin.

4- Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyun.

5- Ödeme esnasında sanal kart bilgilerini kullanmayı tercih edin.

6- Mümkünse işlemlerinizi kendi cihazlarınız üzerinden gerçekleştirin.

7- Güçlü parola, güçlü koruma demektir. Parolanızı belirli aralıklarla güncelleyin ve güçlü bir parola belirleyin.

8- Dikkat ve farkındalık, verilerinizin güvenliği için önemlidir. Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olun. Bunun için işlemlerinizi yaparken acele etmeyin.

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