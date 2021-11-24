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ABD'li bilim insanları üretti: Bu sakız koronavirüsü yakalıyor

ABD'li bilim insanları üretti: Bu sakız koronavirüsü yakalıyor

ABD'li bilim insanları koronavirüsün yayılmasını engelleyecek bir sakız geliştirdi. Molecular Therapy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, sakız koronavirüs partiküllerini yakalayan ve tükürükteki virüs miktarını sınırlayabilen bir protein içeriyor.

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ABD'li araştırmacılar, geliştirilen sakızın koronavirüs partiküllerini yakalayan ve tükürükteki virüs miktarını sınırlayabilen bir protein içerdiğini açıkladı. Covid'e karşı geliştirilen sakızın, enfekte kişiler konuşurken, nefes alırken veya öksürürken Covid-19'un bulaşmasını engelleyebileceği ifade edildi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, yeni bir deneysel sakızın insanların kendilerini Covid-19'a karşı korumalarına yardımcı olabileceğini açıkladı.

ABD'de yapılan bir araştırmayla analiz edilen sakızın, koronavirüs partiküllerini yakaladığı ve tükürükteki virüs miktarını sınırlayabildiği bir protein içerdiği belirtildi. Araştırmacılar, sakızın enfekte insanlar konuşurken, nefes alırken veya öksürürken bulaşmayı engelleyebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Virüs yükünü yüzde 95 azaltıyor

Sakızda, virüsün hücrelere girmek ve onları enfekte etmek için bir geçit olarak kullandığı hücre yüzeylerinde bulunan ACE2 proteininin kopyaları bulunuyor.

Bilim insanları, enfekte olmuş kişilerden alınmış tükürük ve sürüntü örneklerinin kullanıldığı test tüpü deneylerinde, virüs partiküllerinin sakızdaki ACE2 reseptörlerine bağlandığını açıkladı.

Pennsylvania Üniversitesi'nden araştırma ekibi, sonuç olarak numunelerdeki virüs yükünün yüzde 95 oranında azaldığını belirtti.

Araştırma ekibi, sakızın tadının geleneksel sakızlar gibi olduğunu, normal sıcaklıklarda yıllarca saklanabileceğini ve çiğnemenin ACE2 protein moleküllerine zarar vermediğini bildirdi.

Çalışma Molecular Therapy dergisinde yayınlandı.

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