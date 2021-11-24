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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple Türkiye şimdi de satılan ürünleri de iptal etmeye başladı!

Apple Türkiye şimdi de satılan ürünleri de iptal etmeye başladı!

Apple Türkiye resmi uygulamasında tüm ürünlerini satışa kapattı. Döviz güncellemesinin geleceği konuşulurken faturalandırılmamış siparişlerin de iptal edilmeye başlandığı görüldü.

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Apple'ın resmi sitesinde, iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışı dün akşam saatlerinde durdurulmuştu.

Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra, son olarak sepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Ülkemizde dolar kurunun sert yükselişi nedeniyle Apple'ın böyle bir karar aldığı ve ürünlere zam yaptıktan sonra yeniden satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Siparişler de iptal ediliyor

Satışların durdurulması, beraberinde Apple'ın pazardan çekilebileceği iddialarıne neden olmuştu.  Şirketin, şimdi de faturalandırılmamış siparişleri iptal etmeye başlaması, soru işaretlerini daha da artırdı.

Sosyal medyada tüm siparişlerin iptal edilip edilmeyeceğine yönelik pek çok kişinin merakı devam ederken, bazı kullanıcılar siparişlerinin iptal edildiğini söylüyor.

Satışların durdurulması sonrası yabancı basına da yansıyan konuya ilişkin Apple'dan henüz resmi bir açıklama yok.

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