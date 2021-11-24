Aşılama düşük kaldı Merkel'in eşi Alman halkına 'tembel' dedi

Almanya'da Şansölye Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, Almanya'nın diğer ülkelere oranla daha düşük olan Covid-19 aşılanma oranının Alman halkının "tembelliği ve kendini beğenmişliği"nden kaynaklandığını belirtti.

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Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Kuantum kimyası profesörlüğü görevinden 2017 yılında emekli olan Sauer, halkın bilimi "reddetmesinin hiç bu kadar görünür olmadığını" ifade etti.

Alanının en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen kimyager, eşi Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı boyunca siyasi konularda yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Şansölyenin çoğu seyahatine de katılmayan Sauer, açıklamalarını kendi alanı ve çok sevdiği besteci Richard Wagner ile sınırlamıştı.

Fakat İtalya'nın Torino şehrinde İtalyan Bilimler Akademisi'ne kabul ediliş töreninde bu tavrında değişikliğe giden profesör, Merkel'in görev süresinin son iki yılına damgasını vuran Covid-19 ve aşı konularında açıklamalarda bulundu.

İtalyan La Repubblica'ya konuşan Sauer, "Nüfusun üçte birinin bilimsel kanıtlarla ilgilenmemesini şaşırtıcı" bulduğunu ifade etti.

"Bu kısmen Alman tembelliğine ve kendini beğenmişliğine bağlı" diyen bilim insanı, "Diğer kısım, aşı diktatörlüğü olarak düşündüğü şeye ideolojik olarak tepki gösteren insanlardan oluşuyor" dedi.

Almanya en şiddetli Covid-19 salgınını yaşıyor

Koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgasının yaşandığı ülkede, ilk aşıların etkisini kaybetmesi ve artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerde kapasite yetersizliği yaşanıyor. Bu da şu ana kadar ülkede en şiddetli salgın dalgasının oluştuğunu işaret ediyor.

Nüfusunun şu ana kadar yüzde 68'inin aşılandığı Almanya, İngiltere ve Fransa'nın gerisinde bulunuyor. Birçok uzman aradaki farkın nedenini aşıların oluşturduğu düşünülen tehlike konusundaki yanlış bilgilere bağlıyor.

Merkel hükümeti şu ana kadar ülkede aşı zorunluluğu getirilmesini reddetmişti.