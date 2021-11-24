Yatırımcı Mobius Türk Lirası'ndaki düşüşü değerlendirdi: Tek Türkiye olmayabilir

TÜRKİYE ile ilgili iyimser yaklaşımıyla bilinen duayen yatırımcı Mobius, Türk Lirası'nda yaşanan son değer kaybıyla ilgili olarak, "Kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülke Türkiye olmayabilir" yorumu yaptı.

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Yatırımcı Mark Mobius, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybına ilişkin olarak, kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülkenin Türkiye olmayabileceğini söyledi. Bloomberg HT'nin aktardığına göre CNBC yayınına katılan Mobius, daha yüksek ABD getirilerinin dolar borcu olan diğer ülkelere de darbe vuracağını söyledi.

Kur krizine karşı kırılgan olan ülkelerle ilgili detay vermeyen Mobius, Türk Lirası'ndaki kaybın diğer ülkelere etkisi olabileceğini de ifade etti.