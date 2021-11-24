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Son seçimi en doğru bilen anket şirketi ORC'den yeni anket! Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti

Son seçimi en doğru bilen anket şirketi ORC'den yeni anket! Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti

ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki, 17-23 Kasım tarihleri arasında yapılan seçim anketinin sonuçlarını çıkladı. İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve diğer partilerin oy oranları...

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Son seçim anketlerini en doğru tahmin eden ve son dönemde AK Parti ile tartışmaya giren ORC Araştırma'nın 17-23 Kasım tarihleri arasında yaptığı 'Bu pazar seçim olsa' anketi yayınlandı. ORC Araştırma şirketinin başkanı Mehmet Pösteki, anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti mi?

ORC'nin "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önüne geçmiş görünüyor. AK Parti+MHP'li Cumhur ittifakı yüzde 40 oy alırken, CHP+İYİ Parti'li Millet İttifakı ise yüzde 41,2 çıktı.

Partilerin oy oranları...

ORC anketinin sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 30 oy alırken, İYİ Parti yüzde 15'in üzerine çıktı. İşte ORC anketinin sonuçları...

AK Parti: Yüzde 30,9
CHP: Yüzde 25,7
İYİ Parti: Yüzde 15,5
MHP: Yüzde 9,1
HDP: Yüzde 8,4
DEVA: Yüzde 3,7
Gelecek: Yüzde 2,5
Saadet: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 2,9

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