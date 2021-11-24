BIST 1.785
DOLAR 12,97
EURO 14,59
ALTIN 754,00
HABER /  SAĞLIK

DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyinin (CSIC) geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.

Abone ol

DSÖ'den yapılan açıklamada, ilk defa bir Kovid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği bildirildi. CSIC'nin geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.

Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.

Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup okunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti alınmayacağı da vurgulandı.

C-TAP'ın kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisans anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir." dedi.

Quesada, küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetine şükranlarını sundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Müslüme Yağal bebek dedesi neden tutuklandı ifadesi çıktı mı?
Müslüme Yağal bebek dedesi neden tutuklandı ifadesi çıktı mı?
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı öğretmenler bugün başlatılsın diyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı öğretmenler bugün başlatılsın diyor
Dolardan yeni rekor! Türk Lirası 11 ayda yüzde 73 değer kaybetti!
Dolardan yeni rekor! Türk Lirası 11 ayda yüzde 73 değer kaybetti!
Ercan Turgut kimdir gençliği ve son hali Ercan Turgut evli mi?
Ercan Turgut kimdir gençliği ve son hali Ercan Turgut evli mi?
Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti En genç ikinci yabancı oldu.
Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti En genç ikinci yabancı oldu.
Alaattin Çakıcı dolar kuru sonrası sokağa çıkanları hedef gösterdi
Alaattin Çakıcı dolar kuru sonrası sokağa çıkanları hedef gösterdi
Seneye 450 liradan başlayan gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü! 24 Kasım altın fiyatları
Seneye 450 liradan başlayan gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü! 24 Kasım altın fiyatları
Bakan Derya Yanık: Hukukçu olarak idama karşı değilim
Bakan Derya Yanık: Hukukçu olarak idama karşı değilim
İstanbul'da sevgilisini av tüfeğiyle öldürmüştü: Bakışları manidardı
İstanbul'da sevgilisini av tüfeğiyle öldürmüştü: Bakışları manidardı