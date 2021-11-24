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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı öğretmenler bugün başlatılsın diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı öğretmenler bugün başlatılsın diyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması için hazırlıkların tamamlandığı sözleri için teşekkür etti. Ardından, “Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri bugün Öğretmenler Günü’nde TBMM’de başlatılsın” dedi.

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık" açıklaması için kendisine teşekkür etti.

"Madem hazırlıklar tamamlandı, o halde görüşmeler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde TBMM’de başlatılsın" diyen Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alması gereken hususları da sıraladı.
Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada ‘Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık’ diye konuştu. Öncelikle tüm öğretmenlerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak 22 Ekim 2018’de kamuoyuna duyurulan kanun için daha fazla bekletilmeyelim. Madem hazırlıklar tamamlandı, o halde görüşmeler bugün yani 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde TBMM’de başlatılsın”.

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