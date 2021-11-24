BIST 1.785
DOLAR 13,08
EURO 14,71
ALTIN 759,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da genç kadının otel odasına giren çalışan şok oldu: Yatakta...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da genç kadının otel odasına giren çalışan şok oldu: Yatakta...

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bulunan konaklama tesisinde 22 yaşındaki genç kadın ölü bulundu.

Abone ol

Olay, Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesinde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste konaklayan 22 yaşındaki M.Y., işletme çalışanı tarafından yatağında hareketeiz bir şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının tesise tek başına geldiği ve odasında bulunduğu yatakta kolunda serum takılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteorolojiden 27 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve sağanak yağış çok fena bastıracak
Foto Galeri Meteorolojiden 27 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve sağanak yağış çok fena bastıracak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar kuru yükseldi AK Parti kulislerinde bu konuşuldu: 5-6 ay sonra...
Dolar kuru yükseldi AK Parti kulislerinde bu konuşuldu: 5-6 ay sonra...
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Felaketin kıyısındayız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Felaketin kıyısındayız!
Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geliyor! Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam
Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geliyor! Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam
E-devlet'te yeni hizmet! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: 20 Kasım'da başladı
E-devlet'te yeni hizmet! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: 20 Kasım'da başladı
Albert Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na ait formül rekor fiyata satıldı
Albert Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na ait formül rekor fiyata satıldı
Eczanelerde ilaç krizi büyüyor! 650 ilaç yok 3 ay sonraki zam bekleniyor!
Eczanelerde ilaç krizi büyüyor! 650 ilaç yok 3 ay sonraki zam bekleniyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için başsağlığı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için başsağlığı mesajı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar! Chelsea Juventus'a acımadı gole boğdu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar! Chelsea Juventus'a acımadı gole boğdu
CHP'li vekilden bomba iddia: 2.4 milyon doz aşının son kullanma tarihi geçmiş
CHP'li vekilden bomba iddia: 2.4 milyon doz aşının son kullanma tarihi geçmiş