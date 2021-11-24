Sakarya'da genç kadının otel odasına giren çalışan şok oldu: Yatakta...

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bulunan konaklama tesisinde 22 yaşındaki genç kadın ölü bulundu.

Abone ol

Olay, Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesinde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste konaklayan 22 yaşındaki M.Y., işletme çalışanı tarafından yatağında hareketeiz bir şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Hayatını kaybeden kadının tesise tek başına geldiği ve odasında bulunduğu yatakta kolunda serum takılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.