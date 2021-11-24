Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a rahmet diledi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.