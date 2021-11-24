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Şanlıurfa’da mangal faciası :1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da mangal faciası :1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da gece ısınmak için oda içerisine koydukları mangalda ateş yakıp uyuyan yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan koca hayatını kaybederken kadının tedavisi ise devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesinde yaşandı. Evde tek başlarına yaşayan Ahmet ve Fidan Yıldırım çifti, gece ısınmak için odaya koydukları mangalda ateş yakıp uyudu.

Gün içerisinde çiftten haber alamayan komşuları, kapıyı açıp eve girdiklerinde yatakta hareketsiz şekilde yattıkları gördü. Çiftin hiçbir şeye tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, çifte ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ahmet Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybederken Fidan Yıldırım’ın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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