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Türkiye 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 365 bin 412 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 602 bin 103'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Kasım 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 353 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kovid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyızdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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