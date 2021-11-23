BIST 1.785
DOLAR 12,70
EURO 14,30
ALTIN 718,08
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye'nin tamamı yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile güneydoğusunda sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeyinde kar şeklinde olacak.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yarın yurdun tamamında yağışlı hava etkili olacak.

Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

3 ilde şiddetli yağış görülecek
Adana'nın güneyi ile Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış etkili olacak.

26 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı verildi
Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Yalova, Osmaniye için sarı, Muğla için turuncu uyarı verildi.

Olumsuzluklara dikkat
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var
Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı
Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı! Açık cezaevi izinlerinde son durum
Açık cezaevi izinleri uzatıldı! Açık cezaevi izinlerinde son durum
Destan dizisi Ulu Ce kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor?
Destan dizisi Ulu Ce kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor?
Otomobil üreticileri çip krizi nedeniyle eski teknolojiye dönüyor
Otomobil üreticileri çip krizi nedeniyle eski teknolojiye dönüyor
Destan dizisi Alpagu Han kimdir kim oynuyor tarihte Alpagu Han var mıydı?
Destan dizisi Alpagu Han kimdir kim oynuyor tarihte Alpagu Han var mıydı?
Destan dizisi Batuga kimdir kim oynuyor Edip Tepeli kimdir?
Destan dizisi Batuga kimdir kim oynuyor Edip Tepeli kimdir?
ABD askerleri Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetleri gerçekleştirdi
ABD askerleri Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetleri gerçekleştirdi