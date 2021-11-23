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ABD askerleri Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetleri gerçekleştirdi

ABD askerleri Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetleri gerçekleştirdi

UKRAYNA ile Rusya arasındaki askeri gerilim devam ediyor. Rusya'nın sınırda askeri yığınak yaptığı iddiaları devam ederken ABD ordusuna bağlı askerlerin Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi.

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RUSYA ve Ukrayna arasındaki Donbass gerilimi devam ediyor. Moskova yönetimi sınır hattındaki askeri yığınaklarını artırırken Ukrayna istihbaratı Rusya'nın ocak ayının sonlarına doğru bölgeye saldırı gerçekleştireceğini açıklayan bir plan yayımlamıştı. Yayımlanan rapora göre Ukrayna'nın çevrelenerek saldırı organize edileceği belirtilirken ABD, Rusya'nın olası saldırısına karşı Kiev yönetimine uyarıda bulunmuştu.

Uyarının ardından henüz bir kaç gün geçmesinden sonra ABD askerlerinin Donbass'ta Ukrayna birlikleri ile ortak denetim gerçekleştirdiği ortaya çıktı. ABD ordusunun komuta kademesinde bulunan rütbeli askerler krizin merkezinde bulunan Donbass'a çıkarma gerçekleştirdi. Rus ayrılıkçıların iç savaş çıkarttığı Donbass bölgesinde gerginlik sürerken ABD askeri uzmanları Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Ukrayna mevzilerine giren ABD askerlerinin bölgedeki faaliyetlere denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmezken ABD askerlerinin bölgede faaliyet gerçekleştirmesinin Rusya ile ilişkileri iyice gereceği ve bölgedeki tansiyonun yükselteceği düşünülüyor.

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