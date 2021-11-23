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İstanbul Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu

İSTANBUL Sarıyer'de yolun hemen kenarında ormanlık alanda kesilmiş atlara ait parçalar bulundu. Polis ekipleri kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı.

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İSTANBUL Sarıyer Zekeriyaköy'de 21 Kasım Pazar akşam saatlerinde yaşadığı sitenin hemen yanındaki ormanda kızlarıyla köpeğini gezdiren Orhan Taştekil, iç kısımlara doğru giden tekerlek izlerini fark etti. Araçla girilemeyen alandaki izleri takip eden Taştekil, korkunç manzara ile karşılaştı. Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taştekil, at etlerinin de alınarak götürülmüş olduğunu gördü.

Taştekin, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı. Ayrıca olay yerinde etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu.

Kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satılmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.

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