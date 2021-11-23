BIST 1.785
DOLAR 12,50
EURO 14,08
ALTIN 718,09
HABER /  GÜNCEL

Ekonomide son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Ekonomide son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Dolardaki ani yükselişin sonrası görüştükleri açıklandı. Dolar öğlen saatlerinde 13 liranın üzerine çıkarak yeni rekora imza attı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
Üçüncü doz BioNTech aşısının sağladığı koruma oranı belli oldu
Üçüncü doz BioNTech aşısının sağladığı koruma oranı belli oldu
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Belçika'da 2 bin sahte aşı sertifikası ele geçirildi
Belçika'da 2 bin sahte aşı sertifikası ele geçirildi
ABD acil durum rezervinden 50 milyon varil petrolü kullanıma sunacak
ABD acil durum rezervinden 50 milyon varil petrolü kullanıma sunacak
DSÖ ilk kez koronavirüs antikor testine uluslararası lisans verdi
DSÖ ilk kez koronavirüs antikor testine uluslararası lisans verdi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan olay iddia! Lütfi Elvan'ın bakanlık ömrünü birkaç gün uzattım
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan olay iddia! Lütfi Elvan'ın bakanlık ömrünü birkaç gün uzattım
Muhalefet dolardaki yükselişe 'ihanet' dedi! Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce topa tuttu
Muhalefet dolardaki yükselişe 'ihanet' dedi! Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce topa tuttu
"Otomotiv Tedarik Endüstrisinin Geleceği Konferansı"nda elektrikli araçlar konuşuldu
"Otomotiv Tedarik Endüstrisinin Geleceği Konferansı"nda elektrikli araçlar konuşuldu
Samsun'da ekmeğe çifte zam! İstanbul'a yetişti: Bedava verecek halimiz yok
Samsun'da ekmeğe çifte zam! İstanbul'a yetişti: Bedava verecek halimiz yok
Türk lirasıyla birlikte birçok bankanın internet bankacılığı da çöktü! Döviz işlemleri durduruldu
Türk lirasıyla birlikte birçok bankanın internet bankacılığı da çöktü! Döviz işlemleri durduruldu