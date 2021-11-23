Ekonomide son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Dolardaki ani yükselişin sonrası görüştükleri açıklandı. Dolar öğlen saatlerinde 13 liranın üzerine çıkarak yeni rekora imza attı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...