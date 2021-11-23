Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu tam oyuncu isim listesi

ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı dizi Destan'ın konusu merak konusu oldu. Destan dizisinin konusu Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile Gök Tegini Batuga arasındaki aşkı anlatıyor. İşte Destan dizisi oyuncuları ve konusu

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ATV ekranlarında bu akşam merakla beklenen yeni dizi Destan başlayacak. 8. yüzyılda Orta Asya'da Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı anlayan Destan'ın oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Destan dizisi oyuncuları arasında Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar var.

Dizinin konusu: Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Destan 1. bölüm: Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!