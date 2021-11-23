Koronavirüsün Delta varyantı kendini yok etmeye başladı

JAPONYA'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmasında Delta varyantının kendini kopyalayamadığı için çoğalamadığı ve ölmeye başladığı sonucuna ulaşan bilim insanları, "Mutasyonlar doğal yok oluşa doğru ilerliyor olabilir" ifadesini kullandı.Abone ol
JAPONYA Mishima'daki Ulusal Genetik Enstitüsünde görevli bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramadan önceki dönüşüm sürecinde çok ani genetik değişiklikler meydana geldiğini duyurdu.
Japan Times'e konuşan genetik profesörü Ituro Inoue, "Japonya'da Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve diğer varyantları geride bırakıyor. Fakat mutasyonlar arttıkça bu virüsün hata vermeye başladığını görüyoruz ve kendisinin kopyalarını yaratamıyor ve çoğalamıyor" dedi.
"Doğal yok oluşa doğru gidiyor"
3 ay önce Delta varyantının ülke genelinde çok büyük bir hızla yayıldığını fakat son dönemde günde sadece 140 Delta varyantı tespit edildiğini açıklayan Profesör Inoue, "Delta varyantı halen canlı ve güçlü fakat vaka sayılarının azalması sebebiyle mutasyonların doğal yok oluşa doğru ilerlediğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Çoğalamayan virüs ölmeye başlıyor"
Virüsün çoğalma konusunda hata vermesinin evrimsel olarak ölüme doğru yaklaştığını söyleyen İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Simon Clarke, "Virüs çok fazla mutasyondan geçiyor ve bir noktadan sonra çoğalmıyor. Bir virüs bu noktaya geldiğinde ölüyor demektir. Bu bir insanın çocuğu olmaması ve genetik olarak ilerlemesinin durmasına da benzetilebilir" ifadesini kullandı.