Koronavirüsün Delta varyantı kendini yok etmeye başladı

JAPONYA'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmasında Delta varyantının kendini kopyalayamadığı için çoğalamadığı ve ölmeye başladığı sonucuna ulaşan bilim insanları, "Mutasyonlar doğal yok oluşa doğru ilerliyor olabilir" ifadesini kullandı.

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JAPONYA Mishima'daki Ulusal Genetik Enstitüsünde görevli bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramadan önceki dönüşüm sürecinde çok ani genetik değişiklikler meydana geldiğini duyurdu.

Japan Times'e konuşan genetik profesörü Ituro Inoue, "Japonya'da Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve diğer varyantları geride bırakıyor. Fakat mutasyonlar arttıkça bu virüsün hata vermeye başladığını görüyoruz ve kendisinin kopyalarını yaratamıyor ve çoğalamıyor" dedi.

"Doğal yok oluşa doğru gidiyor"

3 ay önce Delta varyantının ülke genelinde çok büyük bir hızla yayıldığını fakat son dönemde günde sadece 140 Delta varyantı tespit edildiğini açıklayan Profesör Inoue, "Delta varyantı halen canlı ve güçlü fakat vaka sayılarının azalması sebebiyle mutasyonların doğal yok oluşa doğru ilerlediğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.