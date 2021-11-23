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Kovid-19 tedbirleri için vatandaşları uyaran eski muhtar salgına yenik düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kovid-19 tedbirleri için vatandaşları uyaran eski muhtar salgına yenik düştü

 ZONGULDAK'ta verdiği röportajda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları için uyaran eski muhtar, salgın nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kardeşi 49 yaşındaki İsmail Ulubay'ın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gördüğünü öğrenen ağabey Bülent Ulubay (69), İstanbul'da bulunan oğlunun yanından Zonguldak'a geldi.

Bir süre sonra kendisi de Kovid-19'a yakalanan Terakki Mahallesi eski muhtarı Bülent Ulubay, durumu ağırlaşınca kardeşinin yanında yoğun bakıma alındı.

Evli ve 2 çocuk babası Ulubay, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ulubay'ın cenazesi, Ontemmuz Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeş Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kardeşinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, gazetecilere, Bülent Ulubay'ın Terakki Mahallesi'ne 20 yıl hizmeti olan, hafızalarda yer bırakmış marka bir isim olduğunu belirterek, "Bu hastalığa karşı herkes önlemini alsın, aşılarını olsun. Artık kayıp yaşamak istemiyoruz." dedi.

Bülent Ulubay, 26 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirlere uymayanlara ceza yerine yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının gösterilmesini ve kurallara daha çok dikkat edilmesini sağlayacağını belirterek, "İki torunum Kovid-19 nedeniyle evde karantinada. Bize de her an gelebilir, kapımızı çalabilir. Kovid-19'un nerede olduğu belli değil." sözleriyle salgına karşı vatandaşları uyarmıştı.

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