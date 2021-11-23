Dolar saat 15:30'da 13 lirayı, Euro ise 15 lirayı aştı! Türk Lirası tarihinin en kara gününü yaşıyor

Dolar zincirlerinden boşaldı... Güne 11.40 lira seviyelerinde başlayan dolar, saat 11:15'te 12 lirayı aştı. Dolar saat 15:30 itibariyle itibariyle ise 13.40 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Euro da 15 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. İşte 23 Kasım 2022 Salı günü piyasalarda son durum...

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Kasım ayının son haftasında Dolar/TL ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güne 11.42 lira seviyelerinde başlayan dolar, dakika dakika yükseldi ve saat 15:30 itibariyle 13.40 TL'yi gördü. Euro da 15 lirayı geride bıraktı... Türk Lirası, dolar ve euro karşısında gün içinde 2 lira değer kaybetti. İşte dakika dakika doların yükseliş serüveni...

15:30 TÜRK LİRASININ KARA GÜNÜ

Türk Lirası en kara gününü yaşıyor. Dolar saat 15:30 itibariyle 13.40 lira seviyesini giredi bıraktı. Euro ise 15 lirayı aştı. Türk lirası tarihinin en kara gününü yaşarken, sadece bugün 2 liradan fazla değer kaybetti.

15:27 DOLAR 13 LİRAYI AŞTI

Dolar 13 lirayı da aştı. Dolar saat 15:27 itibariyle 13 lirayı geride bırakırken, euro da 14.64 irayı geçti. Dolar ve eurodaki yükselişin nereye varacağını ise kimse kestiremezken sosyal medyada devalüasyon yorumları yapılmaya başladı.

Altın fiyatlarında da eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşanıyor. Aşağıdaki habere tıklayıp son rakamlara bakabilirsiniz....

15:15 15 DAKİKADA 10 KURUŞ ARTTI

Dolar çıldırmış gibi yükselmeye devam ediyor. 15 dakikalık sürede dolar ve euro 10 kuruş yükseldi. Saat 15:15 itibariyle dolar 12.70 liradan, euro ise 14.28 liradan satılıyor.

15:00 YÜKSELİŞ DURMUYOR DAKİKA DAKİKA ARTIYOR

Dolar ve eurodaki yükseliş bir türlü durmuyor. Merkez Bankası ve Hükümet'ten doların ateşini düşürecek açıklamalar konusunda herhangi bir açıklama gelmezken, dolar 12.60 TL'yi, euro ise 14.18 lirayı geride bıraktı.

14:20 DOLAR 12.50 LİRAYI, EURO 14 LİRAYI AŞTI

Doların ateşi bir türlü düşmüyor. Dolar saat 14:20 itibariyle 12.52 lira seviyesini geride bırakırken euro ise 14 lirayı aştı. Günün nasıl sona ereceğiyle ilgili hiç kimse bir öngörüde bulunamıyor.

13:00 DİNLENİP TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar 12.32 TL'yi gördükten sonra 12:20 lira seviyesine geriledi. Bir süre böyle seyreden dolar tekrar yükseliye geçti ve saat 13:00 itibariyle 12.37 lira seviyesini gördü. Euro ise 13.94 liranın üzerinde seyrediyor.

11:50 DOLAR 12.32 LİRA İLE REKOR KIRDI

Dolar durmuyor, durdurulamıyor. Dolar kuru 12.32 TL'yi geride bırakarak sadece bugün 90 kuruş artmış oldu. Euro ise 13.84 lirayı geride bıraktı...

11:15 DOLAR İLK KEZ 12 LİRAYI AŞTI

Dolar 12 lirayı aştı, euro 13.50 liranın üzerine çıktı. Serbest piyasada dolar 12.04 liradan işlem görürken, euro 13.56 lira seviyesini geride bıraktı...

10:34 DOLAR 12 LİRANIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Doların hızlı yükselişi sürüyor. Dolar 11.99 lirayı aşarken euro da 13.51 lira seviyesini geride bıraktı. Sterlin ise 16 Türk Lirasını aştı.

09:45 15 DAKİKADA 20 KURUŞ BİRDEN ARTTI

Dolar 15 dakika içinde 20 kuruş birden arttı. Saat 09:30'da 11.52 lira seviyesinde olan dolar, 15 dakika sonra 10.72 lirayı aşarak bir rekor daha kırdı. Euro ise 13 lirayı aştı...

09:30 DOLAR 11.50 LİRA SEVİYESİNİ AŞTI

Dolar yeni güne de rekorlar kırarak başladı. Dolar 09:30 sularında 11.55 lirayı aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, euro da 12.95 lirayı ayarak 13 liranın kapısına dayandı. Altında da yükseliş sürüyor.

En çok değer kaybeden para birimi TL oldu

Türk Lirası salı günü yüzde 2,6 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Euro da, 13.47'yle, Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.